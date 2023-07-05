В Смоленской области 25-летний парень погиб в ДТП с лосем. Фото: УГИБДД по Смоленской области.

Как сообщает областное УГИБДД, авария произошла около 22.15 на 5-м км автодороги «Знаменка - Угра».

25-летний водитель автомобиля «Датсун Ондо» врезался в пробегавшего через проезжую часть лося. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм. О состоянии лося не сообщается.

Ранее «КП» писала, что двух человек госпитализировали в результате ДТП с фургоном. По словам очевидцев, водитель уснул за рулём.