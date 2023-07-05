Как в Смоленской области переформатируют работу медучреждений?

Фото: администрация Смоленской области.

Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами.

«Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц, в случае необходимости дополнительно подключая свои бригады неотложной помощи. Нужно, чтобы служба «Скорой» и руководство ЦРБ работали совместно, а не обособленно друг от друга. Считаю, что дополнительный контроль точно не будет лишним. Решение принял после того, как пообщался с медиками «Скорой помощи» Руднянской ЦРБ. Вдобавок вопросы по организации работы «Скорой» звучат практически на каждой моей встрече с жителями», — отметил Василий Анохин.

Кроме того, по словам главы региона, в Руднянской ЦРБ в следующем году планируют отремонтировать кровлю инфекционного отделения.

С учётом мнения жителей

Скорая и неотложнаяТакже в рамках визита в район Василий Анохин встретился с подрядчиком, который благоустраивает городской парк.

«Срок работ был рассчитан на два года, однако теперь подрядчик берёт на себя повышенные обязательства — обещает завершить все работы до конца октября. Поручил главе района строго контролировать на месте. Сроки и качество — первостепенный вопрос», — подчеркнул врио губернатора.

В парке согласно проекту появятся так называемые «умные» скамейки с подключением WI-FI, дорожки для занятий спортом, волейбольная и детские игровые площадки, батуты, аттракционы и даже амфитеатр с танцплощадкой.

«Подчёркиваю: всё это создаётся с учётом мнения и пожеланий руднянцев на стадии проектирования. Сам парк, кстати, стал победителем федерального конкурса», — напомнил Василий Анохин.

Буду контролировать

Глава региона провёл встречу с жителями Руднянского района, в ходе которо в том числе обсуждался капитальный ремонт моста на улице Героя Советского Союза М.А.Егорова в Рудне. Работы должны закончить до 11 октября. На время ремонта организован объезд.

«Уже вижу недоработку в части информирования жителей района об этом, раз такие вопросы в ходе нашей встречи поднимались. Буду контролировать», — отметил врио губернатора.

Побывал врио губернатора и в 1-й школе.

«Родители ребят, которые здесь учатся, в ходе встречи обратили внимание на определённые сложности с работой пищеблока и соответственно организацией горячего питания для школьников, которые могут возникнуть с начала учебного года. Речь идёт о 370 детях. Обязательно поможем. Деньги на ремонт пищеблока и подсобных цехов выделим», — заявил по итогам посещения района Василий Анохин.