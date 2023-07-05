Какие темы обсудили жители Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным

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После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция.

«В ходе диалога получил сразу несколько негативных комментариев относительно этого объекта. Впечатления от увиденного превзошли все ожидания. Поручил главе района оперативно про-

считать смету на ремонт и представить мне на утверждение. Выделим деньги на эти цели и приведём здание и прилегающую территорию в порядок», — заявил врио губернатора.

В соответствии с контрактом

Также глава региона проверил, как продвигаются работы по благоустройству площади Ленина в Сафонове. Строительство ведётся здесь за счёт федерального финансирования.

«В соответствии с контрактом работы должны быть завершены до начала августа. Подрядчик заверил, что в обозначенные сроки уложится и выявленные недочёты устранит. На данный момент готовность объекта составляет 79%. Личный контроль и, как следствие, личная ответственность за реализацией проекта — на главе района», — подчеркнул врио губернатора.

В рамках благоустройства в парке появится тренажёрная площадка, скейт-парк, площадка для баскетбола, батуты и множество других активностей.

Квартира для врача-хирурга

Василий Анохин ознакомился и с работой Сафоновской ЦРБ, которая обслуживает жителей двух районов — Сафоновского и Холм-Жирковского. В этом году здесь планируют отремонтировать входную группу. В следующем — фасад хирургического корпуса, кровлю оперблока. Также приведут в порядок хирургическое отделение. По словам Василия Анохина, в следующем году для Сафоновской ЦРБ планируется приобрести ещё один современный рентген-аппарат. Аналогичное оборудование уже поставили в больницу в текущем году.

«Наиболее острый вопрос — кадры. После завершения обучения в целевой ординатуре в этом году в ЦРБ придут два узкопрофильных специалиста: акушер-гинеколог и хирург, в следующем — педиатр и рентгенолог. В ближайшие годы по целевой квоте закроется потребность ещё в 21 специалисте», — подчеркнул по итогам визита глава региона.

Отметим, что сейчас в регионе внедрены новые меры поддержки медиков, которые пре-дусматривают в том числе обеспечение специалистов жильём.

«Сейчас в стадии закупки семь квартир по региону. Планируем утроить эту цифру. В том числе в Сафонове приобретём во втором полугодии квартиру для врача-хирурга. В тех районах, где не получится купить жильё, будем компенсировать стоимость его аренды», — поделился Василий Анохин.

200 тонн

Помимо этого, в планах — открыть в Сафонове новый асфальтобетонный завод. Второе такое предприятие появится в Ельне. Это позволит сократить время и стоимость транспортировки смесей на дорожные объекты Смоленщины. Как следствие, уменьшатся и сроки проведения дорожных работ.

На заводе в Сафонове ежечасно планируется производить 200 тонн асфальтобетонных и битумно-минеральных смесей различных марок. Готовые материалы будут проходить контроль качества в испытательной лаборатории.

«Объём работ по ремонту и строительству дорог у нас значительный. Только в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» будет приведено в порядок около 400 километров региональной дорожной сети», — напомнил Василий Анохин.