Маршруты трамваев в Смоленске изменятся из-за ремонта водопровода. Фото: пресс-служба администрации города.

В связи с проведением аварийных работ на водопроводе сегодня с 13.00 движение трамваев маршрутов № 2 и № 4 по улице Рыленкова (на ул. П.Алексеева), до окончания ремонта будет прекращено. Об этом сообщили в администрации города.

На время работ движение трамваев № 2 и № 4 будет организовано по схеме:

Маршрут №2: «ул.Багратиона - ост.Заводская»

Маршрут №4: «мкр.Ситники - ост.Заводская»

На период проведения ремонта проездным билетом на трамвай можно воспользоваться в троллейбусе на участке ул.Рыленкова - ул.П.Алексеева.

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