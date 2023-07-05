В Темкинском районе планируют отремонтировать 5 дорог. Фото: «Смоленскавтодор».

Врио губернатора Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Темкинского района. Одна из поднятых тем – ремонт пяти дорог в муниципалитете.

Как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети, до конца месяца планируется обновить Левкино–Ивашутино, до конца сезона – дорогу от села Темкино до деревни Федотково, в следующем году – улицы Кирова, Восточную и Красногвардейскую.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область заняла 65 место в России по качеству дорог. Рейтинг опубликовали эксперты РИА Новости.