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НовостиПроисшествия5 июля 2023 11:46

Очаг бешенства животных нашли на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске

Соответствующий указ подписал врио губернатора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Очаг бешенства животных нашли на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске.

Очаг бешенства животных нашли на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карантин по бешенству животных ввели в Смоленске. Очаг выявлен на территории личного подсобного хозяйства местного жителя в доме 9 на улице 2-й Верхний Волок.

Соответствующий Указ подписал врио губернатора Смоленской области Василий Анохин от 4 июля 2023 года.

Неблагополучной признана территория, ограниченная улицами Шевченко, Соболева и 2-ой Верхний Волок в Смоленске.

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