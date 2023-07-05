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НовостиОбщество5 июля 2023 12:45

Александр Быстрыкин поручил доложить о ходе проверки нарушении при переселении смолян

В доме нет условий для безопасного проживания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Александр Быстрыкин поручил доложить о ходе проверки нарушении при переселении смолян. Фото: пресс-служба прокуратуры области.

Александр Быстрыкин поручил доложить о ходе проверки нарушении при переселении смолян. Фото: пресс-служба прокуратуры области.

Председатель СК России Александр Быстрыкин поручил доложить о возможном нарушении жилищных прав смолян. Информация о том, что в трехэтажном доме, где проживают люди, обваливаются потолки и есть проблемы с проводкой, появилась в социальных сетях. Предложенные властями квартиры для переселения также находятся в ненадлежащем состоянии.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, по данному сообщению организована доследственная проверка. О её результатах руководителю регионального ведомства поручено доложить Александру Бастрыкину.

Ранее «КП» писала, что врип главы Смоленска возмутила организация ремонта двора по программе благоустройства. Александр Новиков потребовал создать комфортные условия для горожан во время работ.