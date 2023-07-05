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НовостиОбщество5 июля 2023 14:03

Микрорайон Сортировка в Смоленске останется без холодной воды 6 июля

Отключение связано с ремонтом водопровода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Микрорайон Сортировка в Смоленске останется без холодной воды 6 июля.

Микрорайон Сортировка в Смоленске останется без холодной воды 6 июля.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В четверг, 6 июля, в микрорайоне Сортировка отключат холодную воду. Как сообщили в городской администрации, это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Воды не будет с 9:00 и до окончания работ. На домах, попавших в зону отключения, висят объявления с просьбой запастись водой.

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