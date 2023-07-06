В Смоленске начали строительство школы на Королевке. Фото: ОГБУ «УКС Смоленской области» ВКонтакте.

В учебном учреждении кроме классов для занятий будут также располагаться актовый зал, столовая, медицинский блок, библиотека, большой и малый спортивные залы, а также мастерские. Для более удобного передвижения планируется сделать лифты. В здании должны будут функционировать 4 этажа включая цокольный.

Кабинеты оснастят двухместными и одноместными партами с регулятором высоты и наклона, а также подъемно-поворотными стульями. Кроме того, в учебных помещениях предусмотрено применение интерактивных досок с рельсовой системой крепления, ноутбуков, документ-камер и многофункциональных устройств (сканер, принтер, копир).

Разделены на зоны теоретической подготовки и практических занятий будут учебные мастерские для мальчиков и девочек.

На данный момент в месте, где будет школа, ведутся работы по погружению свай, а также установке временных сетей электроснабжения, сообщили в ОГБУ «УКС Смоленской области».

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