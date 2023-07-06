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НовостиОбщество6 июля 2023 5:33

Смоленская область получит 400 млн рублей на обновление автобусного парка

На эти деньги закупят 61 единицу транспорта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская область получит 400 млн рублей на обновление автобусного парка. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленская область получит 400 млн рублей на обновление автобусного парка. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленская область получит 400 млн рублей на закупку новых автобусов. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Транспорт должен появится в регионе до 1 декабря.

Врио губернатора признал, что вопросы изношения автопарка и отсутствия пассажирских автобусов поднимаются до сих пор довольно часто.

– На эти деньги мы закупим 61 современный автобус. Направим их в Смоленск, Ельню, Духовщину, Монастырщину, Велиж, Холм-Жирковский, Хиславичи и Красный – туда, где этот вопрос стоит наиболее остро, – уточнил Василий Анохин.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске начали строительство школы на Королевке. Она рассчитана на 1000 мест.