Смоленская область получит 400 млн рублей на обновление автобусного парка. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленская область получит 400 млн рублей на закупку новых автобусов. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Транспорт должен появится в регионе до 1 декабря.

Врио губернатора признал, что вопросы изношения автопарка и отсутствия пассажирских автобусов поднимаются до сих пор довольно часто.

– На эти деньги мы закупим 61 современный автобус. Направим их в Смоленск, Ельню, Духовщину, Монастырщину, Велиж, Холм-Жирковский, Хиславичи и Красный – туда, где этот вопрос стоит наиболее остро, – уточнил Василий Анохин.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске начали строительство школы на Королевке. Она рассчитана на 1000 мест.