В Смоленске суд обязал обустроить бомбоубежище в бывшем здании завода «Искра». Фото: «Яндекс Карты».

Прокуратура выявила, что бывшее здание завода «Искра» не способно принять граждан в случае опасности. Областной суд Смоленска отклонил апелляцию которую подало Росимущество, отказавшееся приводить в порядок подвал здания.

В ноябре прошлого года цеха завода снесли. К МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ООО «ИскраУпак» и ООО «ИскраСервис» обратился с иском и.о. прокурора Промышленного района.

От ведомства поступило требование оборудовать подвал, поддерживая его в хорошем состоянии при должном обслуживании и в постоянной готовности.

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