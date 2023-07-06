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НовостиОбщество6 июля 2023 6:54

Врип главы Смоленска проехал на маршрутке и оценил состояние общественного транспорта

Впечатлениями от городских автобусов Александр Новиков поделился на своём канале в Телеграме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врип главы Смоленска проехал на маршрутке и оценил состояние общественного транспорта. Фото: канал Александра Новикова с Телеграме.

Врип главы Смоленска проехал на маршрутке и оценил состояние общественного транспорта. Фото: канал Александра Новикова с Телеграме.

Временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков проехал на маршруте №9 от остановки «Спортивная» до улицы Соболева после обращения смолянки на личном приеме. Местная жительница сообщила, что водители не соблюдают расписание, маршрутка часто переполнена, много вопросов вызывает состояние салона.

– На остановку маршрутка приехала по графику – около 17:21. По мере движения салон наполнялся пассажирами, но не был переполнен. В то же время состояние транспорта оставляет желать лучшего, – прокомментировал поездку Александр Новиков.

Градоначальник отметил, что предпосылки к решению проблемы изношенности автопарка уже есть: Смоленская область получит 400 млн рублей на приобретение новых автобусов, в том числе, и для Смоленска. Транспорт должен прибыть до 1 декабря. Подробнее об этом можно почитать здесь.