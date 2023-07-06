Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

24 собак, кошек и кроликов спасли сотрудники МЧС, вытащив из автомобиля, попавшего в ДТП в Смоленской области.

Авария с двумя пострадавшими людьми произошла 4 июля на трассе М1, недалеко от моста через реку Вязьма, по направлению в сторону Смоленска.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В кузове микроавтобуса находились 11 собак, 10 кроликов и 3 кошки. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, водитель «Пежо Боксер» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с экскаватором. Шофера и пассажира иномарки доставили в больницу для осмотра. Также спасатели вытащили из разбитого авто животных и напоили их водой.

– Алабаю пришлось наложить шину - собака повредила лапу, - уточнили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что очаг бешенства животных нашли на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске. Соответствующий указ подписал врио губернатора.