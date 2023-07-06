В Смоленске бродячие собаки напали на женщину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На жительницу дома 24 по улице Седова напали несколько бродячих псов.

По словам смолянки, животные уже давно разгуливают по этой местности, поэтому она привыкла встречать бездомных собак каждый день. Однако в этот раз две дворняги напали на женщину около мусорных контейнеров.

С каждым годом в этом районе становится все больше бездомных собак. По предположениям жителей, питомцев бросают дачники на участках. Из-за отсутсвия еды и ухода животные часто находятся возле мусорок и ходят по улицам.

Ранее «КП» писала, что сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области. Авария с двумя пострадавшими людьми произошла на трассе.