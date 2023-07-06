Ремонт дороги в Сычевском районе завершат до конца лета. Фото: «Смоленскавтодор».

Ремонт автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» в Сычевском районе завершится до конца лета. Соответствующее поручение дал врио губернатора Василий Анохин в рамках поездки в муниципалитет.

Сейчас дорожники активно ремонтируют участок трассы.

На 2024 год запланирован ремонт моста через реку Лосмина. О его необходимости главе региона также сообщили жители района.

Ранее «КП» писала, что в Темкинском районе планируют отремонтировать 5 дорог. Муниципалитет также посетил врио губернатора.