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НовостиОбщество6 июля 2023 12:43

Ремонт дороги в Сычевском районе завершат до конца лета

Поручение о проведении работ дал врио губернатора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Ремонт дороги в Сычевском районе завершат до конца лета. Фото: «Смоленскавтодор».

Ремонт дороги в Сычевском районе завершат до конца лета. Фото: «Смоленскавтодор».

Ремонт автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов» в Сычевском районе завершится до конца лета. Соответствующее поручение дал врио губернатора Василий Анохин в рамках поездки в муниципалитет.

Сейчас дорожники активно ремонтируют участок трассы.

На 2024 год запланирован ремонт моста через реку Лосмина. О его необходимости главе региона также сообщили жители района.

Ранее «КП» писала, что в Темкинском районе планируют отремонтировать 5 дорог. Муниципалитет также посетил врио губернатора.