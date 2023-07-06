Движение трамваев в Киселевку возобновится с 7 июня

Движение трамваев в Киселевку возобновиться с 7 июня. Фото: пресс-служба администрации города.

В связи со снятием временных ограничений по улице Рыленкова с 7 июля с 5.00 движение трамваев на муниципальных маршрутах будет восстановлено и организовано по прежней схеме:

маршрут №1 «Полиграфкомбинат - ул.Багратиона»

маршрут №2 «ул.П.Алексеева (рынок) - ул.Багратиона»

маршрут №3 «Рославльское кольцо - ж/д вокзал»

маршрут №4 «ул.М.Еременко (мкр.Ситники) - ул.П.Алексеева (рынок)».

Напомним, изменение маршрутов было связано с проведением ремонтных работ на водопроводе.

Ранее «КП» писала, что врип главы Смоленска проехал на маршрутке и оценил состояние общественного транспорта. Впечатлениями от городских автобусов Александр Новиков поделился на своём канале в Телеграме.