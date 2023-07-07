Ремонт асфальта в детском саду «Росинка» идет с опережением графика. Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

В летнее время в детских садах Смоленска за счёт средств городского бюджета выполняется ремонт асфальтового покрытия. Ход работ в детском саду №51 «Росинка» проинспектировал врип главы города Александр Новиков. По его словам, ремонт на объекте ведется с опережением графика.

На территории уже завершен демонтаж старого покрытия, теперь рабочим предстоит уложить второй слой щебня и два слоя асфальта.

Наиболее активные работы производятся в выходные дни, чтобы не затруднять проход детям и их родителям. Срок окончания – 30 июня, однако при благоприятной погоде ремонт завершат уже в начале следующей недели. Аналогичные работы ведутся в детских садах 15, 21, 23, 43.

– Во время визита в «Росинку» обратил внимание на неудовлетворительное состояние части фасада здания. Поручил внести изменения в смету с целью выделения финансирования на проведение и этих ремонтных работ до конца года, – добавил градоначальник.

Ранее врип главы Смоленска проехал на маршрутке и оценил состояние общественного транспорта. Впечатлениями от городских автобусов Александр Новиков поделился на своём канале в Телеграме.