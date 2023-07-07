Василий Анохин обязал заместителей еженедельно отчитываться об исполнении его поручений. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин внедрил новую практику работы в администрации. Теперь его заместители еженедельно отчитываются о результатах работы над полученными поручениями. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети.

Василий Анохин отметил, что за прошедшие 1,5 месяца он успел посетить 19 муниципалитетов и дал подчиненным почти 500 поручений. Какие-то задачи уже были выполнены, над некоторыми работа продолжается.

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