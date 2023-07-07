Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 5:46

Василий Анохин обязал заместителей еженедельно отчитываться об исполнении его поручений

За прошедшие полтора месяца глава региона дал почти 500 поручений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Василий Анохин обязал заместителей еженедельно отчитываться об исполнении его поручений. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Василий Анохин обязал заместителей еженедельно отчитываться об исполнении его поручений. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин внедрил новую практику работы в администрации. Теперь его заместители еженедельно отчитываются о результатах работы над полученными поручениями. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети.

Василий Анохин отметил, что за прошедшие 1,5 месяца он успел посетить 19 муниципалитетов и дал подчиненным почти 500 поручений. Какие-то задачи уже были выполнены, над некоторыми работа продолжается.

Читай также:

Смоленская область получит 400 млн рублей на обновление автобусного парка. На эти деньги закупят 61 единицу транспорта.