Импортозамещение семян потребует 45 млрд рублей инвестиций

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк оценил потенциал инвестиций для достижения целевых значений импортозамещения в селекции семян в 45 млрд рублей. Уже сейчас реализуются 24 проекта по строительству селекционно-семенных центров, семенных заводов и питомников на общую сумму 20 млрд рублей, рассказала на выставке «Всероссийский день поля 2023» руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Анна Осетрова.

«Современный российский рынок продовольствия надёжно опирается на плоды труда отечественных аграриев, достигнуты показатели самообеспеченности по основным направлениям. Теперь в фокусе внимания окончательное закрепление продовольственного суверенитета за счёт импортозамещения в селекции и генетике», – отметила Анна Осетрова. Несмотря на то, что по ряду растительных культур уже есть хорошие результаты (например, в озимой пшенице доля отечественного семенного материала 93%, а в рисе 92%), потенциал развития российских производств по другим направлениям высок. Так, Правительством РФ поставлена задача повысить долю отечественного семенного материала по 11 культурам, в фокусе внимания подсолнечник, картофель и сахарная свёкла. Доля импорта по ним превышает 70% и по итогам 2030 года должна быть снижена до 25%, 50% и 50% соответственно.

«Рынок селекционных семян оценивается от 150 до 200 млрд рублей в год. Планируется заместить до 60% импорта, что потребует около 45 млрд рублей инвестиций. Привлекательности отрасли будет способствовать господдержка: уровень возмещения капитальных затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров увеличен до 50%. Уже сейчас в стадии реализации 24 проекта на 20 млрд рублей, порядка половины из этих проектов поддерживает Россельхозбанк. Достижение установленных целевых показателей укрепит фундамент российского сельского хозяйства и продовольственного рынка», – резюмировала Анна Осетрова.

Помимо финансовой поддержки, с 2020 года РСХБ развивает цифровую платформу для аграриев Своё Фермерство, где среди прочих товаров можно приобрести и семена от отечественных производителей. Там же работает сервис интеллектуального подбора семян, который позволят выбирать семена исходя из параметров (региона возделывания, культура и направление использования) и повышать производительность полей. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Реклама. рекламодатель: АО «Россельхозбанк». Токен: LjN8JyLXi.