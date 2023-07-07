Более двух тысяч подростков временно трудоустроили в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации области.

Не менее 3400 школьников получили работу на лето. Об этом сообщили в пресс-службе области.

Подростки нашли должности помощников воспитателей, вожатых, подсобных рабочих, а также занятия по благоустройству населенных пунктов.

В приоритете – трудоустройство детей из многодетных, малообеспеченных, неполных, а также детей-сирот.

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