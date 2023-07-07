Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Смоленские железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Сезонные работы по окосу травы в полосе отвода и междупутье проводятся с мая по ноябрь и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, окашивают траву.

Так, от древесно-кустарниковой растительности освобождено почти 100 км полосы отвода на участках Вязьма-Можайск, Вязьма-Осуга, Вязьма-Красное, Вязьма-Брянск, Рославль-Сухиничи, Волово-Духовская. Древесные отходы утилизированы на месте с помощью дробилок. Всего в 2022 году в Смоленской области было окошено более 600 га полосы отвода.