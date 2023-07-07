Обновился состав Топ-10 акций российских компаний

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив депозитарные расписки «Русагро» и Globaltrans и исключив акции «Ростелекома» и «Интер РАО».
«Мы добавляем депозитарные расписки Русагро на фоне объявления о приобретении контроля в Группе НМЖК – крупном производителе майонеза и соусов в России. С учётом полной консолидации доля Русагро на рынке майонеза в РФ вырастет практически вдвое. Также мы позитивно смотрим на перспективы депозитарных расписок Globaltrans на фоне устойчивого роста ставок аренды полувагонов с октября 2022 г. и возможного расширения парка компании», – отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
При этом эксперты исключили акции «Ростелекома» в связи с отменой проведения годового собрания акционеров 30 июня, где должен был быть рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2022 г. Также после выплаты дивидендов и ввиду отсутствия краткосрочных драйверов роста из подборки фаворитов российского рынка исключены акции «Интер РАО».
Новый Топ-10 акций РФ
Globaltrans
Investment, гдр
ВУШ Холдинг, ао
Лукойл, ао
ММК, ао
НЛМК, ао
Озон, адр
Роснефть, ао
Русагро, гдр
Самолет, ао
Сбербанк, ао
Предыдущий Топ-10 акций РФ
ВУШ Холдинг, ао
ИнтерРАО, ао
ЛУКОЙЛ, ао
ММК, ао
НЛМК, ао
Озон, адр
Роснефть, ао
Ростелеком, ао
Самолет, ао
Сбербанк, ао
* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц.