Председатель горсовета Анатолий Овсянкин поздравил смолян с Днём семьи, любви и верности

Фото: Смоленский городской Совет.

Уважаемые жители города Смоленска!

Примите сердечные поздравления с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник посвящён главным ценностям, ведь для каждого семья – в основе всего. Сила её абсолютна!

Переживание за здоровье и благополучие самых близких людей, ответственность перед ними, мысли о будущем и желание, чтобы всё было хорошо у родных и дорогих, – удивительные эмоции, которые дарит любовь!

В Смоленске много дружных семей, прошедших рука об руку большой путь, сложившийся уже в несколько десятков лет. Такие пары – пример доброго отношения друг к другу, мудрости и преданности.

Желаю, чтобы семьи были крепкими и счастливыми, чтобы каждый из смолян верил в свой дом, был окружён теплом и заботой, согрет искренними чувствами. Полнейшего взаимопонимания, домашнего уюта и всего наилучшего всем семьям!