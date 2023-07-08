«Красный крест» в Смоленске отремонтируют и дооснастят до конца года. Фото: smol-kbsmp.ru

Благодаря поддержке Правительства России и президента Владимира Путина Смоленская область получит дополнительное финансирование в размере почти 4 млрд рублей по линии здравоохранения, ЖКХ и дорожного строительства. Из них более 245 млн направят на завершение ремонта корпусов больницы «Красный крест», а также на закупку дополнительного оборудования для отделения сердечно-сосудистой хирургии.

– Наша задача сейчас — максимально оперативно, но без потери качества, выполнить все эти работы, чтобы ни персонал, ни пациенты не почувствовали дискомфорт. Больше всего работ нужно будет сделать в отделении травматологии: приведем в порядок фасад, заменим кровлю и лифт, отремонтируем помещения на 2-м и 3-м этажах. В хирургическом корпусе также обновим фасад и заменим окна. В терапии — полностью поменяем кровлю, – рассказал врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

Завершить все работы планируется до конца 2023 года.

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