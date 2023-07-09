В Смоленске провели «Семейный завтрак на траве». Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске прошёл «Семейный завтрак на траве», приуроченный к Дню семьи, любви и верности. Его организовало Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» при поддержке администрации города.

На территории парка работали интерактивные площадки: деревянные и настольные игры, шахматно-шашечная зона и зона бадминтона, конкурсы и бесплатные мастер-классы. Большой семейный пикник посетил временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков с супругой.

– Очень здорово, что в городе регулярно проводятся мероприятия, на которые можно сходить с семьей. Это отличный способ провести время вместе и получить массу положительных эмоций, – отметил градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Ранее врип главы Смоленска проехал на маршрутке и оценил состояние общественного транспорта. Впечатлениями от городских автобусов Александр Новиков поделился на своём канале в Телеграме.