Легковушка загорелась ночью в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В МЧС 9 июля, в 1:37 поступило сообщение о возгорания на улице Маршала Соколовского.

Чужую горящую машину «ВАЗ» заметил смолянин со своего балкона. После вызова сотрудников полиции мужчина самостоятельно выбежал на улицу, пытаясь потушить пламя из огнетушителя.

Спасатели которые прибыли на место пожара справились с огнём.

По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, версия поджога была исключена экспертами.

Ранее «КП» писала, что три легковушки столкнулись в Смоленске. Пострадал один человек.