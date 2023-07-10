Тело мужчины нашли в парке 1100-летия Смоленска. Фото: «Промышленный район» ВКонтакте.

В парке 1100-летия мимо проходящие люди нашли тело пожилого смолянина. Местные жители уверены, что дедушку можно было спасти, в том случае, если бы ему оперативно была оказана медицинская помощь.

"Мы проходили мимо, когда мужчина упал практически на нас. Его начало трясти, так же он начал хрипеть. Мы подумали, что эпилепсия, повернули его на бок. Вызвали скорую. Мужчина начал бледнеть, сразу стало понятно, что что-то с сердцем. Скорая ехала 30 минут….мы звонили 3 раза…. Причиной смерти стала халатность непонятно кого…скорее всего диспетчеров, которые долго передавали информацию дежурному автомобилю, т.к. первый вызов был в 16:16, а скорая приехала в 16:43" – рассказывает одна из свидетелей.

По информации регионального СУ СК, на теле мужчины заметных телесных повреждений не было найдено.

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