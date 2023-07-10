В Смоленске на улице Черняховского подрядчик приступил к асфальтированию. Фото: «СпецАвто».

На улице Черняховского подрядная организация начала работы по устройству выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Как сообщают в профильном департаменте, параллельно с этим выполняется ремонт тротуаров.

Также в ходе ремонта улицы на участке от ДС «Юбилейный» до пересечения с улицей Николаева запланированы работы по устройству верхнего слоя покрытия, замена остановки, дорожных знаков и нанесение разметки.

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