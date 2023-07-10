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НовостиОбщество10 июля 2023 8:04

«Прерванный полет». В Ярцевском районе пройдет Вечер Памяти в честь летчиков, погибших во время войны

Прощание с найденными во время поисковых работ бойцами Великой Отечественной войны традиционно проводят в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений»
Источник:kp.ru
Источник фото: Поисковый отряд «Штурм» г. Ярцево.

Источник фото: Поисковый отряд «Штурм» г. Ярцево.

Штурман Цырков Михаил Алексеевич, воздушный стрелок, воентехник Челпанов Николай Васильевич, стрелок-радист Грановский Савва Георгиевич сражались с фашистами за небо над Ярцевским районом. Экипаж погиб. Спустя десятки лет останки героев нашли смоленские поисковики.

Бойцов бомбардировщика ДБ - 3ф поднял поисковый отряд «Штурм», а истребителя ЯК – 9 т – поисковики из «Рядового».

Удалось установить имена экипажа бомбардировщика. Это бойцы из Владимирской, Ленинградской областей и Одессы. К сожалению, имя пилота истребителя установить не удалось.

12 июля в Ярцеве пройдет церемония прощания с бойцами, а также Вечер Памяти. Отметим, что Вечера Памяти традиционно проходят в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений» («Историческая память»).

Поисковикам удалось найти родственников бойцов Михаила Цыркова и Николая Челпанова – они также приедут в Ярцево, чтобы проститься.

Захоронят бойцов на Поле Памяти. Вечер Памяти начнется в 16.00 - МБУК Ярцевский районный центр культуры и искусства, ул. Гагарина, 5.