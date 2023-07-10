В Смоленске продлили рейс трамвая №4 до Киселевки во время прибытия «Ласточки». Фото: пресс-служба администрации города.

В социальных сетях поступали многочисленные обращения смолян по поводу организации движения трамвая №4 до микрорайона Киселевка во время прибытия скоростного поезда «Ласточка». Врип главы города Александр Новиков поручил оперативно решить проблему.

По информации мэрии, для удобства пассажиров с 11 июля рейс трамвая маршрута № 4 от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал», с отправлением в 23.48, продлен до конечной остановки «ул. П. Алексеева (рынок)».

Ранее «КП» писала, что Смоленская область получит 400 млн рублей на обновление автобусного парка. На эти деньги закупят 61 единицу транспорта.