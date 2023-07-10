Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,6 раза в июне

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В июне 2023 года погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 259,9 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе за июнь текущего года погружено:

- химических и минеральных удобрений – 184,1 тыс. тонн (рост в 1,6 раза к июню 2022 года);

- строительных грузов – 32,1 тыс. тонн (+37,9%);

- лесных грузов – 15,8 тыс. тонн (+26,5%);

- лома черных металлов – 7,1 тыс. тонн (рост в 2,5 раза);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 6,5 тыс. тонн (+29,3%);

- нефти и нефтепродуктов – 6,2 тыс. тонн (рост в 3,2 раза);

- черных металлов – 4,7 тыс. тонн (рост в 1,9 раза).