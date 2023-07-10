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НовостиОбщество10 июля 2023 12:59

На улице 25 Сентября в Смоленске частично перекроют движение

В связи с ремонтом теплосетей изменится маршрут автобуса №16
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На улице 25 Сентября в Смоленске частично перекроют движение.

На улице 25 Сентября в Смоленске частично перекроют движение.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На улице 25 Сентября в Смоленске частично перекроют движение с 11 по 19 июля 2023 года.

По информации пресс-службы администрации города, причина – ремонт теплосетей ПАО «Квадры» возле дома 28а, строение 1.

В связи с этим маршрут №16н будет организован по улице Румянцева в прямом и обратном направлениях.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске продлили рейс трамвая №4 до Киселевки во время прибытия «Ласточки». Изменить маршрут поручил врип главы города Александр Новиков.