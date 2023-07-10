Ремонт начинается - переезд закрывается

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской и Брянской областях будет закрыто 11-14 июля Смоленская область:

- 11 и 13 июля с 10:00 до 16:00 в районе улицы Советской села Издешково;

- 12 июля с 11:00 до 20:00 в районе деревни Высокое в Сафоновском районе.

При необходимости железнодорожники будут оказывать содействие для проезда машин экстренных служб.

- 14 июля с 11:00 до 20:00 – в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль, через деревню Новомихайловское.

Брянская область:

- 12 и 13 июля с 9:00 до15:00 переезд 487 км в районе станции Суземка. Объезд через железнодорожный переезд 489 км.