Массовое ДТП произошло в Смоленском районе. Фото: Сергей ГАПОН

В Смоленском районе на трассе Ольша-Невель случилось массовое ДТП.

Автомобиль «БМВ», за рулём которого находился 34-летний водитель, наехал на автомобиль "Лада". За рулём припаркованной отечественной легковушки была 20-летняя девушка. Из-за столкновения машина врезалась в недалеко стоящий "ВАЗ", в котором находился 23-летний водитель. В аварии никто не пострадал.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области пожилой водитель погиб после столкновения с деревом. На месте происшествия работали три спасателя.