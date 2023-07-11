Таможенники не пустили в Смоленскую область 600 тонн отходов. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

В Смоленской области остановили и вернули на территорию соседнего государства 44 грузовика. В них перевозили различные отходы – полимеры, лом металлов, бывшие в употреблении шины легковых автомобилей, макулатура и прочее. Общая масса составила более 600 тонн.

–В сравнении с прошлым годом общая масса перемещаемых отходов сократилась в 2,5 раза. Преобладают попытки ввоза отходов полимерных материалов. Более чем в 4 раза сократился ввоз лома металлов, шин б/у и макулатуры, – рассказали в Смоленской таможне.

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