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НовостиОбщество11 июля 2023 5:58

В Смоленске вывески на фасадах зданий приводят к единому стилю

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске вывески на фасадах зданий приводят к единому стилю. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске вывески на фасадах зданий приводят к единому стилю. Фото: пресс-служба администрации города.

Городские власти направили смоленским предпринимателям уведомления о необходимости соблюдения архитектурно-художественного регламента. Он описывает вид вывески на фасадах, которые должны состоять из отдельных букв и не превышать высоту 50 см. Кроме того, регламент рассказывает, где можно размещать вывески и каким образом располагать рекламные поля.

Работы по приведению вывесок к единому стилю ведутся регулярно. Основная проблема, с которой сталкивается администрация – это нарушение последовательности действий в согласовании вывески предпринимателем. Часто утверждение вывески происходит после ей установки на фасаде здания.

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