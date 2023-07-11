Врип главы Смоленска поручил отремонтировать детскую площадку в сквере на улице Багратиона. Фото: https://t.me/novikov_aa_67.

По обращению смолянки, проживающей на улице Багратиона, врип главы города Александр Новиков посетил сквер возле памятника «Самолет «Ту-16». Вопрос касался содержания детской и спортивной площадок: игровые формы и тренажёры находятся в изношенном состоянии, требуют ремонта или полной замены. Помимо этого, элементы разрисованы вандалами.

– Поручил территориальному управлению по Ленинскому району и МБУ «Зеленстрой» в течение месяца привести в порядок игровые элементы и тренажёры. Также указал ответственным лицам на необходимость постоянного должного содержания лавочек, урн и качелей в самом сквере, – написал Александр Новиков на своём Телеграм-канале.

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