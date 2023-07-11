Суд по делу о геноциде состоялся в Смоленске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Заседание по делу об установлении факта геноцида народов Советского Союза в период окупайии Смоленщины прошло в Смоленском областном суде.
Председатель Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей выступила в качестве свидетеля.
Окупация Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками была начата в июле 1941 года и продолжалась более двух лет.
Во время второго заседания были представлены кадры кинохроники о концентрационном лагере «Освенцим», исследовались письменные материалы и показаны снимки Смоленска в период окупации.
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