Суд по делу о геноциде состоялся в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заседание по делу об установлении факта геноцида народов Советского Союза в период окупайии Смоленщины прошло в Смоленском областном суде.

Председатель Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей выступила в качестве свидетеля.

Окупация Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками была начата в июле 1941 года и продолжалась более двух лет.

Во время второго заседания были представлены кадры кинохроники о концентрационном лагере «Освенцим», исследовались письменные материалы и показаны снимки Смоленска в период окупации.

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