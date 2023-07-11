В Смоленской области грузовик насмерть сбил 44-летнего мужчину. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

10 июля на 366 километре трассы «М-1 Беларусь» в Кардымовском районе примерно в 00:35 случилось ДТП с грузовиком.

По информации ГИБДД, за рулем автомобиля «Ман» с полуприцепом «Шмитц» находился 31-летний водитель. Он наехал на 44-летнего пешехода, переходящего проезжую часть на запрещающий сигнал сфетофора.

Мужчина скончался от полученных травм.

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