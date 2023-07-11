В Смоленской области ремонтируют соединяющую два района дорогу. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленской области приступили к ремонту дороги, которая соединяет Починковский и Монастырщинский районы и проходит через несколько населенных пунктов по сельским территориям. В Починковском районе ремонтируют 12,055 км, в Монастырщинском – 9,693 км.

По информации профильного департамента, на объектах выполнено фрезерование старого покрытия, ведется работа по устройству выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Также в ходе ремонта будет выполнено устройство верхнего слоя покрытия, укрепление обочин, замена дорожных знаков.

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