Смоленские железнодорожники напомнили будущим водителям о последствиях нарушений ПДД на переездах

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Сегодня в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!» на переезде у станции Ракитная в Смоленской области железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора провели открытый урок безопасности для курсантов местных автошкол. Будущим водителям напомнили, что при пересечении железнодорожного переезда требуется уделить повышенное внимание строгому соблюдению правил дорожного движения. Основными причинами ДТП при пересечении путей остаются проезд на запрещающий сигнал светофора и объезд закрытых шлагбаумов. Кроме того, железнодорожники рассказали о том, как предупредить локомотивную бригаду поезда и какие действия необходимо предпринять в случае, если автомобиль остановился на переезде без дежурного работника и не может продолжить движение.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.