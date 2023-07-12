Обломки истребителя и бомбардировщика нашли в Смоленской области. Фото: «Объясняем.рф».

Поисковики отряда «Штурм» подняли части бомбардировщика ДБ-3Ф, а члены отряда «Рядовой» обнаружили сбитый истребитель Як-9Т. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

Вместе с техникой добровольцы обнаружили останки четырех лётчиков и установили имена трёх из них – штурмана Михаила Алексеевича Цыркова, воздушного стрелка и техника Николая Васильевича Челпанова, а также стрелка-радиста Саввы Георгиевича Грановского. Родственников двоих удалось найти.

Бойцов похоронят 12 июля на Поле Памяти в Ярцеве. Отпевание состоится в 11:30 в храме Петра и Павла.

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