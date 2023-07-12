В Смоленской области до конца года откроется Центр медицинской реабилитации для участников СВО

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Необходимые средства выделены благодаря поддержке правительства и лично Михаила Мишустина. Подробнее о важном проекте рассказал врио губернатора Василий Анохин.

«Центр разместится на базе больницы медицинской реабилитации на улице Шевченко. Когда выезжал сюда в марте, убедился, что всё необходимое оборудование и современные технологии для восстановления наших ребят здесь есть, но свободных площадей недостаточно. Для того, чтобы их расширить, приведём в порядок многолетний недострой, который примыкает к основному корпусу», - поделился глава региона.

«Сделаем всё для того, чтобы Центр реабилитации как можно раньше начал свою работу. В случае необходимости дозакупим сюда оборудование. Наша задача - оперативно наладить этот процесс, чтобы наши герои под присмотром специалистов получали здесь всю необходимую помощь в восстановлении и реабилитации», - подчеркнул врио губернатора.

Ирина АЛЕКСЕЕВА