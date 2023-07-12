Смоленская область продолжает обновлять общественный транспорт

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Новостью со смолянами поделился врио губернатора Василий Анохин.

«Наш регион получит 400 млн рублей на приобретение нового общественного транспорта. На эти деньги мы закупим 61 современный автобус. Направим автобусы в Смоленск, Ельню, Духовщину, Монастырщину, Велиж, Холм-Жирковский, Хиславичи и Красный - туда, где этот вопрос стоит наиболее остро», - рассказал глава региона, уточнив, что транспорт должен прибыть на Смоленщину до 1 декабря.

Отметим, что вопросы изношенности автопарка или отсутствия пассажирских автобусов часто поднимаются во время рабочих поездок Василия Анохина в районы области и встреч с местными жителями.

«Теперь многолетняя проблема сдвинулась с мёртвой точки. И мы сделали ещё один шаг в этом направлении», - подчеркнул глава региона.

Ирина АЛЕКСЕЕВА