Чем помогут Тёмкинскому району?

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Тёмкинский район, где встретился и пообщался с местными жителями и посетил ряд социальных объектов. На встречу с главой региона пришли более 200 человек.

«Очень рад тому, что столько неравнодушных тёмкинцев нашли время, чтобы обсудить развитие района. Перечень вопросов, с которыми ко мне обратились, касался ремонта дорог и транспортного сообщения, нехватки медицинских и педагогических кадров, ЖКХ и др. Все обозначенные темы взял на контроль», - поделился по окончании встречи Василий Анохин.

Жильё для молодого специалиста

Врио губернатора побывал в участковой больнице и, пообщавшись с руководством, принял решение выделить средства на приобретение жилого помещения для предоставления молодым врачам, которые приедут сюда на работу после целевого обучения.

«Поговорил с педиатром. Тоже молодым специалистом. Готовы включиться в решение её вопроса и приобрести жильё», - отметил Василий Анохин.

По его словам, также для нужд медучреждения в этом году планируется приобрести палатный передвижной рентген-аппарат. Дополнительно специалисты подготовят сметы на ремонт стационарного отделения и закупку мебели.

Ознакомился глава региона и с организацией работы «Скорой помощи».

«Проблема укомплектованности фельдшерами здесь стоит особенно остро. На весь район работает одна бригада. Необходимо укомплектовать вторую. С учётом разработанных нами мер поддержки это реально. Руководству больницы нужно заняться этим вопросом активнее. Буду контролировать», - заявил Василий Анохин, напомнив, что ранее было принято решение подключить к мониторингу работы «Скорой» и главврачей районных больниц. При необходимости они будут «страховать» своими бригадами неотложной помощи.

По словам врио губернатора, эта практика будет внедрена и в Темкинском районе.

Век без ремонта

Ещё одной точкой маршрута главы региона стал Тёмкинский историко-краеведческий музей. Он находится в здании, которому более 100 лет. Капитальный ремонт там ни разу не проводили.

«Общий музейный фонд - 5 тысяч экспонатов. Надо спасать. Будем принимать решение совместно с тёмкинцами по итогам голосования. Либо оставим его в прежнем здании и сделаем ремонт, либо переведём в бывшее здание федерального казначейства. С его переводом из федеральной в муниципальную собственность и последующим ремонтом тоже поможем. В любом случае окончательное слово за жителями», - подчеркнул глава региона.

Аналогичная ситуация сложилась и с местной центральной библиотекой.

«Её здание основательно не ремонтировали больше 40 лет. Сейчас срочно нужен капремонт фасада. Подойдём к этому вопросу комплексно. Сначала разработаем дизайн-проект оформления площади, где располагается библиотека. Определим единое цветовое решение по фасадам домов, предусмотрим оборудование переходов и парковки. Библиотеку будем делать в том же стиле», - поделился Василий Анохин.

Есть определённые подвижки и в решении вопроса транспортной доступности села.

«Проработаем с перевозчиком возможность наладить сообщение с Вязьмой и Гагарином. График движения поручил составить с учётом мнения тёмкинцев, которые учатся или работают в этих районах», - рассказал по завершении визита врио губернатора.

Помимо этого, по итогам посещения муниципалитета принято решение отремонтировать кровлю Тёмкинской детской музыкальной школы. В планах сделать это до конца года.

Ирина АЛЕКСЕЕВА