Точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра».
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Точка фастфуда Garage загорелась в Смоленске возле торгового центра «Зебра». По информации сотрудников регионального МЧС, прибывших на место происшествия, в пожаре никто не пострадал. Строение сгорело полностью.
Точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра».
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Как сообщают очевидцы произошедшего, причиной возгорания стало неправильное использование оборудования.
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