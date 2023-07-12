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НовостиПроисшествия12 июля 2023 11:53

Точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра»

В пожаре никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра».

Точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра».

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Точка фастфуда Garage загорелась в Смоленске возле торгового центра «Зебра». По информации сотрудников регионального МЧС, прибывших на место происшествия, в пожаре никто не пострадал. Строение сгорело полностью.

Точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра».

Точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра».

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщают очевидцы произошедшего, причиной возгорания стало неправильное использование оборудования.

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