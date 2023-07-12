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НовостиПроисшествия12 июля 2023 12:33

Суд обязал автомобилиста выплатить компенсацию родителям сбитого им ребенка

Мужчина был не согласен с решением суда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Суд обязал автомобилиста выплатить компенсацию родителям сбитого им ребенка.

Суд обязал автомобилиста выплатить компенсацию родителям сбитого им ребенка.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В прошлом году 4 августа водитель легковушки сбил мальчика на велосипеде в зоне действия знака "движение запрещено".

Отец пострадавшего ребёнка обратился с иском в суд к виновнику ДТП о возмещении морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Автомобилист не согласился с решением суда и подал аппеляцию 12 июля этого года. Однако Смоленский областной суд отказал в аппеляции водителю.

Ранее "КП" писала, что точка фастфуда сгорела в Смоленске у торгового центра «Зебра». В пожаре никто не пострадал.