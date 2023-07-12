В Смоленской области количество желающих служить по контракту увеличилось в 10 раз. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

За прошедшие шесть месяцев в сравнении с тем же периодом прошлого года количество желающих служить по контракту увеличилось в 10 раз.

Как говорит исполняющий должность начальника пункта отбора на военную службу по контракту Смоленска Клим Селедцов, сегодня всё больше смолян решают связать свою жизнь с армией:

– Для многих служба по контракту становится профессиональной работой по защите Отечества. Это говорит о том, что у наших земляков подъём патриотического духа. Бывают случаи, когда люди просят направить их в определенную воинскую часть, в том числе, где уже находятся их близкие или товарищи, чтобы плечом к плечу противостоять врагу. Конечно же, все эти моменты мы обговариваем с кандидатами и достигаем определенного компромисса.

В администрации области отмечают, что подробности о военной службе по контракту можно узнать по телефону горячей линии «117».

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