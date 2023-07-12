Водитель автомобиля «Тойота» сбил лося. Фото: Сергей ГАПОН

По информации сотрудников полиции, 11 июля на 156 километре дороги "Смоленск - Вязьма - Зубцов" около 22:35 в Вяземском районе 27-летний водитель автомобиля "Тойота Марк" наехал на лося.

В результате жёсткого дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки и 20-летняя пассажирка получили травмы.

Ранее «КП» писала, что суд обязал автомобилиста выплатить компенсацию родителям сбитого им ребенка. Мужчина был не согласен с решением суда.