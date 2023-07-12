Смоленских рестораторов и поваров приглашают пройти бесплатный курс перуанской кухни. Фото: пресс-служба администрации города.

В рамках сотрудничества с городом Лимой в Республике Перу при поддержке Российско-Перуанской торгово-промышленной палаты и государственного технического университета им. Симона Боливара смоленских кулинаров приглашают на онлайн-курс «Перуанская кухня».

Курс разработан на испанском языке с русскими субтитрами и включает в себя 120 часов асинхронного изучения теории и кулинарных практик.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, зарегистрироваться для участия в обучении можно 15 июля.

За дополнительной информацией можно обратиться в управление международных и межмуниципальных связей администрации города Смоленска по телефонам: 38-54-05, 38-38-11.

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